Federação de jornalistas lusófonos pede "libertação imediata" de colega preso em Moçambique

Alemanha e Moçambique no olho de dois fotógrafos

Crescendo na Escuridão

Em 2017, a obra do fotógrafo moçambicano Mário Macilau esteve em exposição na Galeria Kehrer, na capital da Alemanha. As fotos foram extraídas de diversas séries produzidas por ele, especialmente do livro "Crescendo na Escuridão", que mostra a infância de crianças de rua em Maputo. A exposição inclui também fotografias do alemão Malte Wandel, que documenta a vida dos "Madgermanes".