Eleições em Gurué: "Lutaremos até às últimas consequências"

Centenas de simpatizantes do partido Nova Democracia saíram às ruas de Gurué esta tarde, para protestar contra os resultados do apuramento intermédio, que dão a vitória à FRELIMO na repetição da votação.

Álvaro Camisa, presidente da Comissão Distrital de Eleições (CDE) em Gurué, anunciou que foi a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) que obteve o maior número de votos nas 13 mesas onde as eleições foram repetidas, em Gurué, no domingo (10.12).

Mas nenhum dos partidos da oposição reconhece os resultados oficiais divulgados.

Votação em Moçambique: Agitação em Guruè

Salomão Muchanga, o presidente da Nova Democracia, chamou hoje a imprensa para dizer que o seu partido é que venceu e não vai aceitar os resultados favoráveis à FRELIMO.

"Queremos repudiar com veemência e desprezo, queremos com uma determinação inabalável dizer que o povo de Gurué venceu essas eleições", afirmou. Muchanga diz que, no domingo, houve fraude eleitoral, como na primeira votação, a 11 de outubro.

"De forma convincente, o regime do dia socorreu-se dos órgãos eleitorais para definitivamente adiar a vontade popular. Nós não permitiremos. Lutaremos até às últimas consequências, até à última gota do nosso suor, para que o nosso país possa sair deste minimalismo democrático em que vive."

Manteigas Bulaisse: "Há possibilidades de se declarar nulas estas eleições" Foto: M. Mueia/DW

RENAMO promete recorrer à Justiça

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o maior partido da no país, disse que já estava à espera do que aconteceu no domingo em Gurué. O cabeça de lista do partido, Manteigas Bulaisse, disse que uma vitória da oposição só seria possível em Gurué com ajuda divina.

Agora, Bulaisse promete recorrer à Justiça: "Há possibilidades de se declarar nulas estas eleições. Os resultados continuam os mesmos, foi um resultado de brincadeira. Isto é uma lástima", lamentou o político.

A Sala da Paz, uma das organizações da sociedade civil que observou a votação de domingo, disse que a repetição das eleições a 10 de dezembro foi, "em termos de irregularidades, uma autêntica cópia" das eleições de 11 de outubro, em alguns casos até com "situações mais graves", sobretudo nos municípios de Marromeu e Gurué.