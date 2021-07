Eleição novamente adiada na Somália

Além da informação avançada pelo porta-voz oficial do Governo, Mohamed Ibrahim Moalimu, à agência de notícias AFP, um membro da comissão eleitoral da Somália, que desejou permanecer anónimo, disse que as regiões não tinham apresentado as listas de candidatos a tempo, nem tinham criado comissões eleitorais locais.

Na semana passada, a milícia islámica Al Shabaab tinha advertido os políticos contra a participação nas eleições. A milícia, com ligações à rede extremista Al Qaeda, controla grandes partes do interior da Somália. Luta contra o Governo internacionalmente reconhecido de Mogadíscio, contra o qual realiza ataques.

A eleição no país tem sido repetidamente adiada devido a disputas políticas. Algo que desencadeou uma crise constitucional neste já instável estado da África Oriental, onde a guerra civil agrava-se há anos. Como resultado, tem havido também confrontos violentos entre tropas governamentais e apoiantes da oposição.

Apenas em junho é que os líderes políticos da Somália acordaram as datas para as eleições. Segundo o acordo, a eleição para o denado teria lugar neste domingo (25.07) e a eleição para a presidência a 10 de outubro.