Douala Manga Bell: O rei dos Camarões que se insurgiu contra a opressão alemã

Nascimento: Rudolf Douala Manga Bell nasceu em 1873, em Douala. Foi neto do rei Ndumbe Lobe Bell - também conhecido como Rei Bell - que assinou o chamado Tratado de Proteção com o Império Alemão, em 1884.

Rudolf Douala Manga Bell foi estudar para a Alemanha antes de regressar ao território que na altura se chamava "Camarões", para ajudar o seu pai a governar o Reino de Douala. Sucedeu-lhe em 2 de setembro de 1908.

Porque é que Rudolf Douala Manga Bell discordou da Alemanha Colonial?

Tendo adquirido alguns conhecimentos de Direito alemão - algumas fontes afirmam que estudou Direito na Universidade de Bona -, o rei Douala Manga teve a oportunidade de trabalhar para a administração colonial que governava o seu país. Mas não tardou a desiludir-se com o domínio alemão. Descobriu que os colonialistas não estavam a obedecer às suas próprias regras. Após dois anos de reinado, Manga Bell foi nomeado pelos seus companheiros para lutar contra a expropriação das suas terras pelos colonos alemães - uma violação do tratado assinado pelo seu avô, como salientou o rei Douala Manga.

Naquela época, havia em Douala um bairro para os europeus e outro para os negros. Os alemães queriam manter os nativos afastados de Plateau Joss (atualmente Bonanjo, a região administrativa de Douala), a quem acusavam de espalhar a malária.

Rudolf Douala estudo na Alemanha, cultura pela qual se apaixonou

Como é que Rudolf Douala Manga Bell liderou a sua luta?

Rudolf Douala Manga Bell deslocou a sua luta para o interior, onde apelou a uma rebelião. Foi aqui que estabeleceu uma rede em expansão e conseguiu ter aliados dentro do território dos "Camarões". A sua luta também encontrou eco no Reichstag, o Parlamento alemão, que compreendeu as causas da autodeterminação de um povo.

Como tinha estudado em escolas e universidades alemãs, tentou primeiro utilizar os instrumentos legais que aprendeu lá. Quando percebeu que todas estas estratégias não estavam a funcionar, decidiu recorrer a manifestações populares em Douala.

Como é que Rudolf Douala Manga Bell morreu?

Os alemães queriam travar a rebelião quando eclodiu a I Guerra Mundial em 1914. A administração alemã processou Rudolf Douala Manga Bell, que acabou por ser preso a 7 de agosto de 1914 e condenado à morte por alta traição.

Nessa noite, o coronel Zimmermann autorizou que lhe retirassem as correntes para se despedir da sua rainha e dos seus príncipes. Rudolf Douala Manga Bell podia ter fugido, mas decidiu voltar no dia seguinte para enfrentar a morte. A 8 de agosto, o rei de Douala foi enforcado.

As suas últimas palavras foram: "Está a ser enforcado um inocente. Estão a matar-me por nada. As consequências serão muito maiores."

Como é que os camaroneses recordam Rudolf Douala Manga Bell?

Ele é recordado como um mártir e um herói que se insurgiu contra os colonos alemães. Alguns historiadores sugerem que foi a rebelião de Manga Bell que deu origem à independência dos Camarões.

O parecer científico sobre este artigo foi fornecido pelos historiadores professor DoulayeKonaté, Lily Mafela, Ph.D. e professor Christopher Ogbogbo. A série "Raízes Africanas" é apoiada pela Fundação Gerda Henkel.