Hoffenheim 1-4 Freiburg

Que jogaço do Freiburg! Na Bundesliga, estão separados por um ponto, com vantagem para o Hoffenheim. Mas para a Taça, o Freiburg foi muito superior. Aos 35 minutos vencia por 0-2, com dois golos de Grifo. Na segunda parte, Schlotterbeck, com um autogolo, reduziu a vantagem do Freiburg. Mas dois minutos depois, aos 55, Schade aumentou para 1-3 e Demirovic fechou o resultado em 1-4.