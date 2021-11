Franco Baresi

Sem grandes estilos, penteados e feitios. Baresi é um dos melhores defesas da história do futebol mundial. Mais do que isso, foi um dos primeiros a ocupar a posição de líbero no futebol. É um defesa que tem qualidade para sair a jogar com a bola nos pés, mais do que ficar lá atrás e pontapear para a frente. Para a "France Football", entrou na "Dream Team" de todos os tempos, com Maldini.