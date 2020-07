Defesa de ativistas de Cabinda sem resposta do tribunal

Arão Tempo disse à agência Lusa que visitou, na terça-feira (14.07), os seus clientes, detidos nos dias 28 e 30 de junho, acusados de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa.

"Eles estão lá, são pessoas privadas de liberdade injustamente, estão aflitos por não terem cometido qualquer crime e por força maior continuam a aguardar", disse.

Segundo Arão Tempo, já passam oito dias desde que remeteu ao juiz presidente do Tribunal de Cabinda o requerimento que deve ser apreciado pelo juiz de turno, contudo não obteve resposta.

"O requerimento é de impugnação das medidas de coação, para alterar a medida que lhes foi aplicada e mandar soltar todos, por não terem cometido qualquer tipo de crime", frisou.

O causídico salientou que, face ao tardar da resposta, vai interpelar o juiz presidente, "informando que, de facto, passou o prazo e não foi apreciado o requerimento".

Maurício Gimbi, André Bônzela e João Mampuela foram presos em 28 e 30 de junho, em Cabinda, no norte de Angola, e encontram-se detidos na cadeia civil daquela província.

Os três ativistas pertencem à organização política União dos Cabindenses para a Independência (UCI), movimento criado há um ano.

Maurício Gimbi, o líder da UCI, o seu vice, André Bônzela e João Mampuela, diretor do gabinete do presidente, foram detidos um dia antes de terem sido colocados na rua dísticos com os dizeres: "Abaixo as armas, abaixo a guerra, Cabinda não é Angola, viva o diálogo".