Dívidas Ocultas: Organizações dizem que Nyusi deve responder em Londres

Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) defendeu hoje que o PR deve responder à notificação judicial da Privinvest no caso das dívidas ocultas. Diz não haver impedimento à luz da Constituição nem do direito internacional.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique