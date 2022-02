Crise na Ucrânia: Alemanha suspende gasoduto Nord Stream 2

Segundo afirmou o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, nesta terça-feira (22.02), "no contexto do conflito crescente entre a Rússia e a Ucrânia, o Governo alemão vai suspender o processo de aprovação do gasoduto russo-alemão Nord Stream 2 até novo aviso", disse o chanceler.

O gasoduto controlado pelo gigante energético russo Gazprom, já concluído e construído com a participação de empresas alemãs, destina-se a transportar gás diretamente da Rússia para a União Europeia (UE) através da Alemanha, evitando assim a travessia pela Ucrânia, como acontece atualmente.

"Não pode haver certificação" das infraestruturas, afirmou Scholz aos jornalistas em Berlim, acrescentando que "a situação mudou" na sequência do reconhecimento por Moscovo das autoproclamadas repúblicas pró-russas da região de Dombás.

O gasoduto Nord Stream 2 já está concluído, aguarda apenas autorização para entrar em funcionamento

Reações

O Presidente russo Vladimir Putin ordenou ao seu Ministério da Defesa o envio de tropas russas de manutenção da paz para as duas regiões separatistas do leste da Ucrânia depois de anunciar o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk, territórios separatistas pró-Rússia na Ucrânia.

Putin assinou dois decretos em que pede que "as Forças Armadas da Rússia [assumam] as funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk.

Em resposta, durante um encontro do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora norte-americana Linda Thomas-Greenfield acusou a Rússia de "violar o direito internacional". A diplomata criticou ainda a afirmação de Putin de que as tropas estavam numa missão de "manutenção da paz".

"Ele [Putin] chama-lhes forças de manutenção da paz, mas isto é um disparate. Sabemos o que realmente são", afirmou Thomas-Greenfield. "As consequências das ações da Rússia serão terríveis, na Ucrânia, na Europa e no globo."

O Reino Unido anunciou nesta tarde sanções contra cinco bancos russos e três oligarcas multimilionários - Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e o sobrinho deste último, Igor Rotenberg -, próximos do Presidente russo, Vladimir Putin, em retaliação ao reconhecimento de Moscovo das regiões separatistas no leste ucraniano.

Também o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou a decisão da Rússia como "inaceitável" e apelou ao respeito da lei internacional.

As Nações Unidas qualificaram a situação na Ucrânia como "muito volátil", apelando a todas as partes envolvidas que se abstenham de atacar civis.

Soldado na fronteira entre Lugansk e a Ucrânia

Sanções em breve

Esta tarde, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão analisar, numa reunião informal de emergência em Paris, a imposição de sanções à Rússia, que abrangeriam, entre outros aspetos, o congelamento de bens de bancos privados russos e restrições económicas às regiões separatistas.

O chanceler alemão Scholz, afirmou que o Governo alemão e os seus parceiros da UE anunciarão "de forma coordenada" as sanções que imporão à Rússia por aquilo a que chamou a "violação" russa de acordos internacionais assinados por Moscovo nas últimas décadas.

Em relação ao bloqueio do gasoduto Nord Stream 2, o chanceler admitiu que atualmente o gás corresponde a um quarto do "bolo energético" da Alemanha, e metade deste provém da Rússia, sendo que a decisão de impedir a entrada em funcionamento do Nord Stream 2 terá consequências para o fornecimento do país.

Contudo, Scholz acrescentou que o debate sobre "diversificação" das fontes de abastecimento energético já começou no país, aludindo ao facto de na Alemanha aumentar cada vez mais a importância das energias renováveis, como o vento, a energia solar e o hidrogénio verde. O chanceler frisou que esse debate passa a ser também uma "tarefa europeia" face à nova situação criada pela Rússia.

(em atualização)