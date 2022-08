Cresce contestação aos resultados eleitorais em Angola

Notícia em atualização

Esta sexta-feira (26.08), após as declarações de Adalberto Costa Júnior, sobre os resultados eleitorais provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, e que dão a vitória ao MPLA com 51% dos votos, eclodiram protestos de apoio à UNITA em alguns pontos do país, nomeadamente nas províncias de Benguela, Zaire e Cabinda.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram a adesão que estes protestos têm tido, apesar da UNITA continuar a apelar à calma no país.

Na sua página do Facebook, a organização da sociedade civil OMUNGA deu conta da realização, este sábado, de mais um protesto de jovens no município do Lobito em Benguela.

Em Cabinda, relata o nosso correspondente Simão Lelo, centenas de jovens saíram na noite desta sexta-feira (26.08) às ruas, logo após as declarações do líder da UNITA para festejar.

Cenário semelhante no Zaire, como mostra um vídeo partilhado no Twitter por Florindo Chivucute, fundador da organização Friends of Angola.

As autoridades policiais apelaram, entretanto, aos grupos organizados que pretendem organizar atividades sábado e domingo, a "uma contenção por respeito à figura do antigo Chefe de Estado", que será enterrado, este domingo, em Luanda.