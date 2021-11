Benguela é uma cidade de Angola, capital da província com o mesmo nome, localizada no oeste do país.

Benguela é a segunda maior cidade de Angola, a seguir a Luanda. É limitada a norte pelo município da cidade portuguária de Lobito, a leste com os municípios de Bocoio e Caimbambo, a sul com o município de Baía Farta e a oeste com o Oceano Atlântico. O território de Benguela possui diversos cursos de água, que por sua vez, são influenciados pelas quatro bacias hidrográficas encontradas na província, como as bacias do Cubal, da Handa, da Catumbela e do Coporolo. A província de Benguela é constituída pelos seguintes municípios: Baía Farta, Balombo, Benguela, Bocoio, Caimbambo, Catumbela, Chongoroi, Cubal, Ganda e Lobito. A província é limitada a Norte pelo Kwanza-Sul, a leste pelo Huambo, a sudeste pelas províncias do Namibe e da Huíla e a oeste pelo Oceano Atlântico.