Covid-19: Moçambicanas participam de testes de vacina para grávidas

O fabricante de medicamentos Pfizer e sua parceira alemã BioNTech iniciaram um estudo em nove países para testar a segurança e eficácia de sua vacina contra Covid-19 em mulheres grávidas.

As empresas afirmaram quinta-feira (18.02) que as primeiras voluntárias receberam vacinas no estudo, que teve inscrição de cerca de 4 mil mulheres grávidas saudáveis com 18 anos ou mais.

Foram incluídas mulheres dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Moçambique, África do Sul, Espanha e Reino Unido.

William Gruber, chefe de investigação e desenvolvimento clínico de vacinas da Pfizer, afirmou que "as mulheres grávidas têm um risco acrescido de complicações e de desenvolverem Covid-19 grave", e "é fundamental que desenvolvamos uma vacina que seja segura e eficaz" para elas.

O estudo avaliará os efeitos sobre os bebés durante cerca de seis meses, verificando a sua segurança e se receberam anticorpos potencialmente protetores das suas mães.