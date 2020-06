Covid-19: Estado de emergência prorrogado pela terceira vez em Moçambique

Numa comunicação à nação transmitida pela Rádio e Televisão de Moçambique, a partir do Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou este domingo (28.06) que decidiu prorrogar, pela terceira vez, o estado de emergência por mais 30 dias em todo o território nacional. A medida entra em vigor a 30 de junho e prolonga-se até 29 de julho.

Este domingo, Moçambique anunciou mais 20 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 859, com cinco óbitos e 228 recuperados. O país atingiu o total de 28.586 casos suspeitos testados desde o início da pandemia, a 11 de março, com uma taxa de positivos de 3%. Do total de casos ativos, a maioria está no norte: a província de Nampula tem 253, seguindo-se Cabo Delgado com 148. A sul, Maputo Cidade tem 78 casos ativos, Maputo Província tem 62 e as restantes províncias têm 15 ou menos infetados ativos identificados cada uma.

Nampula e Cabo Delgado são as províncias que registam também as maiores taxas de resultados positivos face a testes realizados. Em Nampula, 11,5% dos casos suspeitos testados deram resultado positivo e em Cabo Delgado a taxa de positivos é de 6,1%, enquanto no resto das províncias a taxa é inferior a 2%.