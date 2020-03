Covid-19: Consequências económicas para a Alemanha

O Parlamento alemão deverá aprovar esta quarta-feira (25.03), um programa de estímulo cononómico do Governo alemão para ajudar o país a superar a crise causada pela pandemia do coronavírus. Perante as drásticas mudanças impostas pelo avanço da pandemia, a Alemanha quebra uma das regras mais conhecidas do mercado "Schwarze Null”, conhecido como "zero preto”, sem empréstimos e com o orçamento equilibrado.

Após o anúncio de Angela Merkel, de que serão disponibilizados 750 mil milhões de euros para apoiar sobretudo as empresas e empresários privados, a chanceler disse que a prioridade é acabar com a crise.

"Terminar a crise está em primeiro lugar. No final de tudo isto, veremos em que situação estará o nosso orçamento", disse Angela Merkel.

O valor disponibilizado visa o complemento salarial dos trabalhadores que estão em jornada reduzida e uma ajuda de até 15 mil euros para pequenas empresas, além da garantia de empréstimos para os diversos setores.

As ruas das cidades alemãs como Munique estão desertas

Ruptura na política fiscal alemã

Desde 2013, é a primeira vez que o Governo alemão prevê empréstimos na ordem de 156 mil milhões de euros. O orçamento suplementar, que terá ainda de passar pela aprovação parlamentar, é o montante necessário para cobrir os 122 mil milhões de ajudas e os 33,5 mil milhões que o Governo prevê de perdas em receitas tributárias no país.

A economia alemã é um modelo, já que é a maior na Europa e a quarta maior do mundo. A Alemanha é o país com as finanças públicas mais sólidas na zona do euro. Desde a crise financeira de 2008, o Governo conseguiu reduzir a taxa de dívida interna em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) para menos de 60%.

No entanto, segundo o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, os movimentos económicos apontam que a crise causada pela pandemia do Covid-19 será, inicialmente, "tão grande quanto a crise financeira" de 2008.

A mairioa dos estabelecimentos comerciais teve que encerrar. As consequências económicas adivinham-se dramáticas.

Ajuda para saúde

Para continuar o acentuado combate contra o coronavírus ao longo da pandemia, o ministro da Saúde, Jens Spahn, disse durante esta segunda-feira (23) que o departamento receberá mais 10 mil milhões de euros este ano para gerar um impulso ainda maior no sistema de saúde alemão.

A ajuda financeira visa o aumento do número de camas hospitalares e a compra de equipamentos como ventiladores, atingindo a meta de dobrar a capacidade de camas em terapia intensiva. Atualmente a Alemanha conta com uma das melhores estruturas da Europa, com 25 mil camas de atendimento de suporte avançado.

Os investimentos em recursos humanos na área da saúde também contam com o pagamento de profissionais como médicos, enfermeiros e estudantes para se juntarem as unidades hospitalares que prestam atendimento especializado durante a pandemia. Para aumentar o número de profissionais, outras especialidades e reformados podem ser alistados para aumentar o combate ao coronavírus.

Mapa da Johns Hopkins University

Se não consegue visualizar o mapa, pode abrir este link da Johns Hopkins University:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html