Contra o Crime: O Desafio do Plástico

A história passa-se na cidade fictícia de Songa, algures em África. O mau tempo que se faz sentir e as consequentes inundações têm assolado a região nos últimos dias. As escolas e universidades estão fechadas e os transportes estão prestes a entrar em colapso.

Mas não foi apenas a chuva forte que causou as inundações: a situação tem piorado porque o sistema de drenagem está bloqueado com resíduos plásticos. O Presidente do país já decretou a proibição do uso de plásticos descartáveis – que não está a ser levada a sério por todos, principalmente pelos comerciantes.

A luta contra os resíduos de plástico revela-se urgente, numa altura em que várias inundações, causadas pelo funcionamento deficiente do sistema de drenagem da cidade, assolam a população.

A atriz Yolanda Fumo dá voz a este audiolivro

Acompanhamos a história de Maria Rosa, que tem um pequeno negócio no mercado de Songa, e dos seus filhos Camilo e Yasmine. Vamos conhecer ainda um amigo de Yasmine, o Alvim, cujo pai está desaparecido. O que lhe terá acontecido?

Esta série mostra como os cidadãos podem exigir mais ação da classe política e desenvolver ideias para um futuro melhor, mais sustentável e mais seguro.

O "Learning by Ear - Contra o Crime" tem um novo formato: o audiolivro. Adaptámo-nos às restrições impostas pela pandemia provocada pela Covid-19 e continuámos a fazer a produção desta série em África - ainda que remotamente. Com a ajuda de ferramentas digitais, a nossa série educativa continua a tratar de temas que fazem parte dos desafios dos jovens africanos.

O audiolivro "O Desafio do Plástico" é narrado pela atriz moçambicana Yolanda Fumo.