Conflito rebelde em Casamança: Longe do fim

Casamança, uma antiga colónia portuguesa com uma cultura distinta do resto do Senegal, é o local da mais longa revolta separatista em África. Mas alguns habitantes locais querem seguir em frente.

Quatro décadas de luta entre rebeldes separatistas do MFDC (Movimento das Forças Democráticas de Casamança) e o governo senegalês deixou 60.000 pessoas deslocadas e quase 5.000 vítimas - incluindo centenas de mortos devido a minas terrestres.

Charles Ndeeky perdeu uma perna depois de uma mina terrestre ter explodido numa área de Casamença que tinha sido considerada "segura".

"Tinha acabado de regressar à aldeia após alguns anos passados no estrangeiro por causa da guerra", disse Ndeeky. "Nessa altura, as autoridades disseram-nos que a área era segura. Mas estavam enganados. O MFDC e os militares deixaram minas em todo o lado".

Charles Ndeeky é uma das centenas de vítimas das minas terrestres espalhadas por Casamança. Foto: Marco Simoncelli

Casamança situa-se numa parte do Senegal que está geograficamente quase totalmente separada do resto do país pela Gâmbia. Cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem na região, numa atmosfera de "nem guerra nem paz".

As fações do MFDC escondem-se nas profundezas das florestas

Apesar das numerosas tentativas de negociar a paz, o conflito continua. Após a morte em 2007 do seu líder, Augustin Diamacoune Senghor, o MFDC foi dividido em fações cujos membros agora se escondem nas densas florestas. Hoje em dia, parecem mais empenhados no lucrativo negócio do tráfico de madeira do que em alcançar a independência.

Amidou Djiba, que se apresenta como o atual porta-voz do MFDF, disse que desde o início dos combates em 1982, os presidentes senegaleses têm utilizado estratégias diferentes numa tentativa de resolver o conflito, "desde a mão dura das operações militares, passando pela corrupção, até às promessas de desenvolvimento, mas nunca ninguém atingiu o seu objetivo".

O porta-voz do MFDC, Amidou Djiba, está convencido de que a maior parte de Casamança está do lado deles. Foto: Marco Simoncelli

E se Djiba e os rebeldes veteranos estão convencidos de que a maioria dos habitantes de Casamança está do seu lado, basta um passeio de moto táxi até as aldeias próximas para perceber como a vontade de seguir em frente parece prevalecer entre a população local.

"Já não se fala de conflito"

O apelo à paz não veio apenas dos políticos. Artistas musicais, tais como By Mic, também querem o fim do conflito.

"Quando era mais jovem, tal como outros compositores, também escrevi canções para promover a paz. Agora o movimento mudou o seu tema. Já não se fala de conflito. A situação evoluiu porque o ambiente é diferente", explicou By Mic, o primeiro rapper a atuar na língua Manjak.

"Precisamos de pensar no futuro e temos de dar um grande papel à cultura no nosso movimento. Devemos ser capazes de promover uma mudança na sociedade", disse ele.

Os separatistas financiam a luta contra o comércio ilegal de madeira

O conflito é largamente financiado por uma economia ilegal que beneficia as comunidades locais. A fim de acabar com os combates, os ativistas dizem que precisam mudar a mentalidade das pessoas que se beneficiam do contrabando da madeira da árvores de pau-rosa.

O MFDC sempre utilizou as zonas fronteiriças para encontrar refúgio, mas em particular para se financiar com o contrabando. Os rebeldes estão diretamente envolvidos na produção de cânhamo indiano e no tráfico ilegal do precioso pau-rosa para a Gâmbia.

Em 2012, a árvore de pau-rosa da África Ocidental foi declarada quase extinta na Gâmbia. Mas o país continuou a ser um dos maiores exportadores da espécie para a China.

O Senegal perdeu mais de 1 milhão de árvores desde 2010 para o negócio do tráfico de pau-rosa. Foto: Marco Simoncelli

Grande parte do pau-rosa enviado através da Gâmbia provém de Casamança - que está muito mais perto da Gâmbia do que dos grandes portos senegaleses como Dakar.

Fossar Dabo, um professor de física com 36 anos e ativista ambiental, está bem ciente dos madeireiros ilegais que estão presentes nas zonas arborizadas perto da fronteira com a Gâmbia.

"As árvores são cortadas em segredo à noite ou em plena luz do dia, mostrando licenças falsas. Depois a madeira é deslocada através da fronteira da Gâmbia, de onde é exportada para a China", disse ele.

Juntamente com outros voluntários, Dabo fundou a Green Sedhiou, uma organização que denuncia o tráfico ilegal de madeira.

Desde 2010, o Senegal já perdeu mais de 1 milhão de árvores para o negócio do tráfico de madeira no valor de 10 mil milhões de dólares (9,36 mil milhões de euros). A Gâmbia - com um território de apenas 11.300 quilómetros quadrados (4.300 milhas quadradas) - exportou cerca de 1,6 milhões de árvores de pau-rosa desde 2012, de acordo com a Agência de Investigação Ambiental.

Muitas pessoas locais querem sair do conflito que já dura muito tempo. Foto: Marco Simoncelli

"Todos os meses encontramos dezenas de árvores destruídas. Desta forma, a nossa terra corre o risco de desflorestação e desertificação", disse Dabo. "Como Casamancesi, não podemos perder esta riqueza inestimável".

Fossar argumentou que a sua geração compreende este tipo de desafio melhor do que a anterior. Segundo ele, as pessoas nascidas durante o conflito querem afastar-se do passado.

"Eu nasci senegalês e os meus filhos são e serão senegaleses". Quero que eles encontrem Casamança melhor do que eu", disse ele.