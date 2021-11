Yahya Jammeh

África: Porque se agarram os políticos ao poder?

São homens, já com uma certa idade e não tencionam abandonar o poder. África está muito familiarizada com estes líderes que mudam regularmente as regras do jogo para se manterem na presidência do país. A população assiste, muitas vezes sem poder fazer nada. Mas como podem os jovens africanos conseguir que os seus líderes abandonem os cargos?