Moçambique

Com praias fechadas, Inhambane sofre sem turistas

Com o encerramento das praias de Moçambique devido à pandemia de Covid-19, o movimento de visitantes diminuiu brutalmente em Inhambane. Os operadores do setor do turismo sofrem com as perdas e torcem por dias melhores. Os turistas que não cancelaram a estadia, lamentam a situação.