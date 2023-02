Ciclone Freddy: População de Inhambane abriga-se em escolas

Com receio do ciclone Freddy, centenas de pessoas em Inhambane procuraram abrigo em escolas e igrejas, em resposta aos apelos do Governo. Instituto de gestão de desastres tem kits de assistência em caso de necessidade.

A chegada do ciclone Freddy, anunciada pelas autoridades governamentais, deixou a população da província de Inhambane em alerta máximo. Por temer piores situações, Margarida Matsimbe juntou-se a outras pessoas que foram voluntariamente abrigar-se no centro de acolhimento da Universidade Save, na cidade de Maxixe.

"Chegamos às 20 horas aqui porque dizem que o ciclone Freddy está a vir, por isso estamos aqui para tentar escapar. Só levei utensílios básicos como roupa de criança e livros", relata à DW.

Castro Nhanala também se encontra no centro de acolhimento com medo do ciclone Freddy. Ainda não sabe quando vai sair do esconderijo. Conta que nem jantou na noite de quinta-feira porque estava em busca de um lugar seguro. "Não tive tempo de comer porque me fez correr para cá, estou seguro até amanhecer."

Ciclone Freddy: Inhambane em alerta máximo To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Os ciclones Dineo e Idai passaram pela província de Inhambane e deixaram rastros de destruição, que ainda estão bem presentes na memoria de Edson André. "Tivemos a destruição de uma das casas aqui, tivemos toda vedação aos ares devido ao ciclone", recorda.

"Ciclone não é algo para brincar"

Fernando Doda, administrador do distrito de Govuro, disse à imprensa que o governo local está a fazer mobilização em massa de modo que a população abandone lugares inseguros.

"Abandonar porque tem experiência do que é um ciclone, mas também outros ciclones passaram por aqui, mas provaram com A mais B de que ciclone não é algo para brincar", sublinhou.

Cândido Sinai, delegado do INGD em Inhambane, confirma haver kits de apoio para as vítimasse for preciso: "Temos algumas redes mosquiteiras para fazerem face nos centros de acomodação, em caso de necessidade, tombem temos tanques de água e lajes para latrinas."

Segundo especialistas, a intempérie perdeu força e transformou-se numa depressão, mas deverá regenerar-se ao atravessar o Canal de Moçambique e chegar à costa de Inhambane com a classificação de tempestade tropical forte ou ciclone durante a madrugada.

Além da província de Inhambane, estão em alerta as regiões de Sofala, Gaza e Maputo.