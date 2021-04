Chuvas em Luanda: UNITA pede responsabilidades ao Governo

Moradores de Luanda convivem com lixo e mau cheiro nas ruas

Cidadãos deitam lixo fora logo pela manhã

Logo pela manhã, cidadãos deitam resíduos sólidos em contentores. A expectativa desses moradores é de que as operadoras de recolha do lixo façam o seu serviço durante o dia ou à noite. O que acontece, entretanto, é que o dia seguinte chega e o lixo permanece intato nos contentores ou no chão. Fala-se em dívidas de milhões de kwanzas que o Governo Provincial de Luanda teria com as empresas.