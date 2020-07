Caso Efacec: Angola deve proteger Isabel dos Santos?

Quem são as mulheres mais poderosas de África?

A ministra dos recordes no Mali

Recente no campo da política externa, Kamissa Camara é a mais jovem na política e primeira ministra do Exterior da história do Mali. Aos 35 anos, foi nomeada para o cargo pelo Presidente Ibrahim Boubacar Keïta e é agora uma das 11 mulheres no Governo. No total, o gabinete maliano tem 32 ministros.

Autoria: Silja Fröhlich