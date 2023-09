Campanha para as autárquicas arranca em Moçambique

"A Comissão Nacional de Eleições apela a todos os partidos políticos, coligações de partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores proponentes concorrentes e o público em geral para que façamos da presente campanha eleitoral um período de verdadeira festa popular, um período de manifestação da maturidade cívica do povo moçambicano acumulada ao longo de mais de duas décadas ininterruptas de experiência eleitoral", afirmou o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Carlos Simão Matsinhe, no arranque da campanha eleitoral.

O responsável frisou ainda que espera que a campanha seja "pacífica, ordeira e democrática", com "respeito e tolerância em relação a opinião alheia".

Moçambique está a iniciar um novo ciclo eleitoral, que além de eleições autárquicas no próximo mês prevê eleições gerais a 9 de outubro de 2024, nomeadamente com a votação para o novo Presidente da República, cargo ao qual o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi já não pode, constitucionalmente, candidatar-se.

Nyusi diz que Moçambique é "exemplo"

"Moçambique é uma referência na região, no continente e no mundo pelo elevado nível da cidadania, disciplina e sentido patriótico demonstrados no processo de consolidação da democracia multipartidária. Que este exemplo prevaleça durante a campanha eleitoral que se avizinha", afirmou o chefe de Estado, numa divulgada na noite de segunda-feira.

Na mesma mensagem, sobre a campanha eleitoral, Filipe Nyusi exortou as forças políticas concorrentes e os respetivos candidatos para que "participem de forma livre, consciente, ordeira e tolerante".

"Exortamos ainda os concorrentes para que, na interação com os potenciais eleitores, incluindo no uso do seu tempo de antena, se centrem na apresentação dos seus manifestos, abstendo-se de discursos incendiários e intimidatórios e de atos de violência contra os seus adversários", apelou o Presidente da República.

Momade ameaça "parar o país"

Durante a pré-campanha eleitoral, em agosto, o presidente da RENAMO, principal força de oposição em Moçambique, ameaçou "parar o país" caso um membro daquele partido seja morto, dias após o autarca de Nampula denunciar uma alegada tentativa de homicídio.

"Se um dos elementos da RENAMO for assassinado nós vamos fazer parar este país. Temos essa força", declarou Ossufo Momade, que em declarações nos dias seguintes chegou a afirmar que o partido, que concluiu em junho passado o processo de desarmamento, estava a ser empurrado para a guerra, com alusões a alegadas tentativas de fraude por parte da FRELIMO, partido no poder.

"Estamos a deixar esse apelo: nós não queremos a guerra, já fizemos a guerra no passado e no dia 6 de agosto de 2019 assinámos o acordo de Maputo, não queremos voltar para a guerra, embora os outros nos queiram empurrar para a guerra", apontou Ossufo Momade.

As eleições em números

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados anteriores da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

A CNE determinou a constituição de 1.486 Locais de Constituição e Funcionamento das Assembleias de Voto e 6.875 mesas de Assembleia de Voto.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO, no poder) venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove - a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) em oito e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) em uma.