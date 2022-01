Bissau: Congresso do PRS arranca hoje após adiamento

O VI congresso do Partido de Renovação Social (PRS) da Guiné-Bissau começa esta segunda-feira (10.01) nos arredores de Bissau.

O evento, que deveria ter decorrido em setembro passado, foi adiado por duas vezes devido aos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19.

Sob o lema "Legado Político de Kumba Ialá face aos desafios de desenvolvimento", o congresso vai decorrer até quinta-feira (13.01) e conta com 901 delegados que vão eleger a nova direção do partido.

Dez pessoas apresentaram candidatura à presidência do partido, entre as quais se destacam a do secretário-geral cessante, Florentino Mendes Pereira, do atual ministro das Pescas, Mário Fambé, de Artur Sanhá, Augusto Pequena, Certório Biote, Dionísio Cabi e Ibraima Sori Djaló.

O presidente cessante, Alberto Nambeia, que esteve vários meses ausente do país, é candidato a mais um mandato.

"Estão reunidas as condições necessárias para realizarmos o congresso", afirmou no domingo, em conferência de imprensa, em Bissau, Orlando Viegas, presidente da comissão organizadora do congresso e vice-presidente do PRS.