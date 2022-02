Biden e Putin aceitam cimeira sobre segurança na Europa

Em sucessivas conversas telefónicas com os dois líderes, Emannuel Macron propôs que seja realizada uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa seja realizada, primeiro entre Putin e Biden, "e depois com todas as partes envolvidas", anunciou a Presidência francesa

De acordo com o Eliseu, tanto Joe Biden como Vladimir Putin aceitaram o encontro, que segundo as autoridades francesas "só pode ser realizado se a Rússia não invadir a Ucrânia".

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irão abordar o conteúdo desta cimeira durante uma reunião bilateral na próxima quinta-feira (24.02).

Emmanuel Macron também trabalhará "com todas as partes envolvidas" para preparar a cimeira.

Esforços diplomáticos de Macron

As conversas de Macron com Putin e Biden fizeram parte dos esforços diplomáticos feitos pelo chefe de Estado francês levados a cabo este fim-de-semana para tentar reduzir a tensão no leste da Ucrânia e evitar que a situação se deteriore.

Emmanuel Macron tem dialogado com Vladimir Putin

O Presidente francês conversou duas vezes com Putin e duas vezes com o Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, além de ter ainda falado com Biden, com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Macron conversou com Putin durante duas horas e 45 minutos, especificou o Eliseu, que indicou que a prioridade para a França é restabelecer o cessar-fogo no leste da Ucrânia, palco de um conflito entre o exército ucraniano e milícias pró-russas.

UE discute crise

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) discutem hoje em Bruxelas com o homólogo ucraniano a crescente crise nas fronteiras da Ucrânia, onde a Rússia mantém meios militares que fazem recear um ataque em grande escala.

Depois de a tensão a leste ter sido abordada pelos chefes de Estado e de Governo da UE na passada quinta-feira, numa mini-cimeira extraordinária, a ameaça de uma nova guerra na Europa volta hoje à mesa dos chefes da diplomacia, depois de um fim de semana em que se assistiu a uma escalada do conflito, com o aumento de confrontos na região do Donbass e o prolongamento de exercícios militares russos na Bielorrússia.

Os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) anunciaram no sábado ter registado em 24 horas mais de 1.500 violações do cessar-fogo na Ucrânia oriental, número que constitui um recorde este ano, tendo mesmo a organização convocado igualmente para hoje uma reunião extraordinária para debater a escalada de tensão militar.

O pacote de sanções "sem precedentes" com que a UE tem ameaçado Moscovo em caso de agressão militar à Ucrânia não está ainda na ordem do dia, mas, na última quinta-feira, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell -- que dirige as reuniões de ministros dos Negócios Estrangeiros -- garantiu que o mesmo já está pronto para ser apresentado aos Estados-membros, a quem cabe aprovar as sanções