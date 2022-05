Bicicletas estão cada vez mais caras em Quelimane

Bicicletas táxi em Moçambique

Estradas intransitáveis para carros

Quelimane é a capital da província moçambicana da Zambézia. No entanto, as estradas estão em estado deplorável. As pistas de terra estão cheias de buracos. Quando chove, enchem-se de água e tornam as estradas intransitáveis para os carros e para os miniautocarros. As bicicletas táxi, porém, podem contornar as poças de água.