Base militar russa atacada com drones ucranianos

Uma base militar russa na região de Lipetsk foi atingida por um ataque de drones ucranianos na madrugada desta sexta-feira, resultando em grandes explosões e um incêndio de grandes proporções. O incidente ocorreu cerca de 300 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, numa altura em que a guerra entre os dois países continua a intensificar-se.

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, os drones lançados na operação conseguiram atingir armazéns de munições e várias outras infraestruturas da base aérea. "Ontem à noite, as Forças de Defesa da Ucrânia atacaram o campo de pouso de Lipetsk, destruindo instalações militares críticas com bombas aéreas guiadas", informou o órgão militar através da rede social Telegram.

O governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, confirmou o ataque, mencionando que a explosão inicial ocorreu longe de áreas residenciais, mas que, por precaução, foi decretado o estado de emergência em várias localidades próximas. A evacuação de quatro aldeias foi ordenada para garantir a segurança dos residentes, com cerca de 416 famílias deslocadas.

Fontes locais relataram que aeronaves russas, incluindo modelos Su-34, Su-35 e MiG-31, estavam presentes na base no momento do ataque, mas o estado das mesmas após as explosões ainda não foi confirmado pelas autoridades russas.

Guerra na Ucrânia: Para quando uma contraofensiva? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ataques em outras regiões

Além do ataque em Lipetsk, a Rússia relatou que as suas defesas aéreas abateram 29 drones na região de Belgorod, outra área próxima da fronteira ucraniana, embora sem registo de feridos. Na Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014, a cidade de Sebastopol também foi alvo de ataques de drones aéreos e marítimos, segundo as autoridades locais.

Resposta militar e contexto

Este ataque faz parte de uma série de ofensivas que a Ucrânia tem levado a cabo em território russo, incluindo uma incursão recente na região de Kursk, onde mais de mil soldados ucranianos estão a combater. Este movimento é visto como uma resposta tática da Ucrânia às recentes investidas russas em território ucraniano, que têm causado destruição considerável.

A escalada dos confrontos acontece num momento crítico, com as forças ucranianas a tentar manter o controlo sobre as áreas ocupadas pelos russos e a repor as suas defesas antes da chegada do inverno.

Reações e implicações

O ataque em Lipetsk e as incursões em outras regiões russas demonstram a capacidade da Ucrânia de atingir infraestruturas militares bem dentro do território russo, o que poderá alterar a dinâmica do conflito em curso. O presidente russo, Vladimir Putin, que iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, ainda não se pronunciou sobre os ataques recentes.

A guerra, condenada pela maioria da comunidade internacional, continua a ser marcada por um fluxo constante de armamento para a Ucrânia e sanções económicas e políticas contra a Rússia, com o conflito a não mostrar sinais de abrandamento.