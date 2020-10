Banco Mundial alerta para impacto profundo da epidemia nas economias africanas

O Banco Mundial estima que Angola sofra uma recessão de 4% este ano, mas projeta uma recuperação significativa para 2021, ano em que a economia deverá crescer em 3,2%.

A crise da Covid-19 empurrou o país para o quinto ano de recessão, diz o relatório “Pulsar de África” apresentado na sede do banco, em Washington.

A recuperação parcial esperada em 2010 baseia-se na perspetiva do fortalecimento do setor petrolífero, especialmente devido ao fim do corte da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e na retoma dos investimentos.

Embora a pandemia não tenha afetado a África subsariana com a mesma virulência de outras partes do mundo, a crise tem um impacto profundo na sua economia, que deverá contrair em 3,3% este anos. A pandemia deverá fazer regredir a produção económica per capita para os níveis de 2007 até ao final do próximo ano, e arrisca empurrar para a extrema pobreza 40 milhões de africanos.

O Banco Mundial apelou para os governos da região no sentido de tomarem medidas para impulsionar a capacidade de recuperar do impacto da crise.