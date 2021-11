Nigerianos desenvolvem agricultura sem solo

De acordo com os indicadores de desenvolvimento do Banco Mundial apenas 37,33% do território da Nigéria é terra arável. O que fica muito aquém da terra necessária para a produção de alimentos. A Nigéria tem algumas das colheitas mais baixas por metro quadrado do mundo. Mas um laboratório perto de Lagos visa mudar as técnicas agrícolas e, de forma crucial, tornar a agricultura novamente jovem.