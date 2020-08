Aumentam tensões entre Estados Unidos e China

Hongkong-Macau-Zhuhai: A maior ponte do mundo sobre o mar

O anterior recorde

Com 42 quilómetros de extensão, 450 mil toneladas de aço e cerca de 2,3 milhões de toneladas de cimento, a Ponte da Baía Jiaozhou ou Qingdao era a anterior detentora do recorde oficial do Guiness World Records. Situa-se na Península de Shandong e liga as cidades de Qingdao e Huangdao.

Autoria: Sabrina Müller-Plotnikow, mjp