Aumentam para três os casos de Covid-19 em Moçambique

A mulher moçambicana tem mais de 70 anos e o homem sul-africano tem mais de 30.

"O indivíduo de nacionalidade sul-africana, residente na cidade de Maputo, retornou de uma viagem a Joanesburgo, África do Sul, em meados de março", declarou esta terça-feira a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

As infeções foram confirmadas no laboratório do Instituto Nacional de Saúde (INS) nas últimas 24 horas e as vítimas estão em quarentena domiciliar.

A diretora de Saúde Pública disse ainda que as autoridades identificaram um total de 39 pessoas que tiveram contacto com as que foram infetadas e este grupo também está em quarentena domiciliar.

"Todos estes contactos estão a ser monitorados regularmente pelas autoridades de saúde", afirmou Rosa Marlene, acrescentando que o homem do primeiro caso diagnosticado, anunciado no domingo, está estável.

Na ocasião, Rosa Marlene anunciou também que está disponível um "site" na internet e que vai aglutinar a informação sobre a Covid-19 em Moçambique.

O continente africano registou mais de 50 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.700 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.