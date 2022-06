Ataque a igreja na Nigéria deixa dezenas de mortos

Um grupo de homens armados atacou na manhã deste domingo (05.06) uma igreja católica no estado de Ondo, no sudoeste da Nigéria, matando "dezenas" de pessoas, de acordo com o Governo e a polícia.

O ataque visou a Igreja de São Francisco, na cidade de Owo, durante a missa de Pentecostes, e há crianças entre as vítimas mortais, segundo o político local Ogunmolasuyi Oluwole. O padre terá sido sequestrado, adiantou Adelegbe Timileyin, que representa a área de Owo no Parlamento nigeriano.

A responsabilidade pelo ataque ainda não foi reivindicada. O Presidente Muhammadu Buhari já condenou o "hediondo assassinato de fiéis". O governador do Estado de Ondo, Oluwarotimi Akeredolu, pediu às forças de segurança que localizem os responsáveis após o "desprezível e satânico ataque".

Segundo a porta-voz da polícia estatal, Ibukun Odunlami, os homens armados atacaram a igreja com armas de fogo e explosivos. "Ainda é cedo para dizer exatamente quantas pessoas foram mortas. Mas muitos fiéis perderam a vida enquanto outros ficaram feridos no ataque", disse a responsável à agência de notícias France Presse.

Vaticano já reagiu

Uma testemunha que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, Abayomi, disse à AFP que pelo menos 20 pessoas morreram no ataque: "Eu estava de passagem pela área quando ouvi uma explosão e tiros dentro da igreja", relata. Abayomi afirma ter visto pelo menos cinco homens armados no interior da igreja antes de fugir para um lugar seguro.

O Papa Francisco já deplorou a morte de "dezenas de fiéis" na Igreja Católica. "O Papa tomou conhecimento do ataque à igreja de Ondo, Nigéria, e da morte de dezenas de fiéis, incluindo muitas crianças, durante a celebração do Pentecostes", disse o gabinete de imprensa do Vaticano, em comunicado.

"Enquanto os pormenores do incidente estão a ser esclarecidos, o Papa Francisco reza pelas vítimas e pelo país, dolorosamente afectado num momento de celebração, e confia-os ao Senhor, para que envie o seu Espírito para os consolar", acrescentou.

O exército nigeriano está destacado em muitas frentes para tentar conter a insegurança no país que há 12 anos enfrenta uma insurreição jihadista no nordeste. Nas regiões noroeste e centro, bandos de saqueadores e raptores aterrorizam as populações, enquanto o sudeste é palco movimentos separatistas.