Espanha: 16 edições

Apurados para o Mundial 2022 e candidatos ao "tri". A Espanha parece ter renascido do tiki-taka no EURO 2020, e, com uma equipa mais rejuvenescida, chegou até às meias-finais. No que toca a Mundiais, a Espanha venceu apenas uma vez. Em 2010, no Mundial da África do Sul, no pico de Xavi, Iniesta e companhia...