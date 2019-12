Após divulgação de gravação, ex-primeiro-ministro da Costa do Marfim é acusado de conspiração

Costa do Marfim: Uma visita à maior basílica do mundo

Milhares de cores

Os enormes vitrais da basílica tem ao todo uma área de 7400 metros quadrados. Cerca de 6 mil cores foram usadas para ilustrar diferentes cenas do Velho e do Novo Testamento, incluindo a criação e o nascimento de Jesus Cristo. Em uma janela, a representação do primeiro Presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët-Boigny, ajoelhado na frente de Jesus, com seu nome esculpido no vidro.