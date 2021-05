Angola: Polícia impede jornalista da DW de fazer reportagem no Huambo

Num comunicado de imprensa enviado às redações esta segunda-feira (31.05), o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) "condena a obstrução ao exercício da liberdade de imprensa" e refere que o jornalista José Adalberto foi "impedido de fazer a reportagem por agentes afetos à 3.ª Esquadra", no Huambo, no dia 29 de maio.

"José Adalberto foi conduzido até à esquadra quando reportava sobre o papel social das cantinas de cidadãos estrangeiros, na sequência de um telefonema de um suposto agente dos Serviços de Informação e Segurança”, lê-se no documento feito com base no relato do correspondente da DW em Angola.

A nota refere que o comandante provincial da Polícia Nacional no Huambo reconheceu que a detenção se tratou de "excesso de zelo", acabando por pedir desculpas ao correspondente da DW que foi libertado, apesar de impedido de concluir a reportagem.

"O SJA manifesta-se preocupado com as reiteradas ‘incompreensões' dos agentes da Polícia Nacional sobre o trabalho dos jornalistas, e recorda que a liberdade de imprensa é um direito fundamental e que os jornalistas não carecem de autorização das autoridades para qualquer trabalho em lugares públicos, salvo as restrições impostas pela Constituição e à Lei de Imprensa", conclui a nota assinada por Teixeira Cândido, secretário-geral do SJA.