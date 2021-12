Angola: Pai do ativista Inocêncio de Matos pede justiça

Mural da Cidadania imortaliza defensores dos direitos humanos em Angola

Rafael Marques

O jornalista e ativista cívico angolano tornou-se conhecido pelas denúncias de corrupção no seu site Maka Angola, durante a governação do Presidente José Eduardo dos Santos. Foi muitas vezes levado às barras do tribunal. A entrada de Rafael Marques na lista de homenageados do Mural da Cidadania gerou controvérsia por, neste momento, estar supostamente mais próximo do atual governo.