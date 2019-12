Angola: Novas notas de kwanza não vão ter rosto de José Eduardo dos Santos  

Dinheiro à custa de Deus

Crescente número de fiéis

Em África, as igrejas evangélica, pentecostal e carismática estão a atrair muitos seguidores. De acordo com o instituto de pesquisa norte-americano Pew Research Center, havia mais de 3 milhões de evangélicos no Gana no ano 2000, e mais de cinco milhões em 2015. Pentecostais e carismáticos somavam 6,5 milhões em 2000 e cerca de 10 milhões em 2015.