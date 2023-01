Angola: Contas de alguns partidos aprovadas com reservas

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana aprovou as contas dos partidos que concorreram às eleições gerais realizadas em agosto de 2022, com reservas no caso do Partido Humanista de Angola (PHA) e da UNITA.

Do documento aprovado pelo plenário da CNE em 19 de janeiro não constam os relatórios do Partido da Renovação Social (PRS) e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), "que não apresentaram junto da CNE, nos prazos estabelecidos por lei, as suas prestações de contas", revela o órgão numa nota divulgada no seu 'site'.

Concorreram às eleições gerais de 24 de agosto de 2022 oito partidos e coligações, mas a CNE apenas recebeu os relatórios de contas de seis formações políticas, dos quais quatro foram aprovados sem reservas: coligação CASA-CE, Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Partido Nacionalista para a Justiça em Angola (P-Njango) e Aliança Patriótica Nacional (APN).

Os relatórios do PHA e da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) foram aprovados com reservas, indica a mesma nota, sem especificar quais.

A Lusa tentou contactar o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, para obter mais detalhes, sem sucesso até ao momento.

A CNE vai também informar o Tribunal de Contas que dois dos partidos não apresentaram contas.

O encontro orientado pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, serviu igualmente para informar os membros do plenário sobre a próxima reunião dos diretores do comité executivo do Fórum das Comissões Eleitorais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (ECF-SADC), que terá lugar em Luanda em março.

Na ocasião foi também prestada informação sobre a sexta assembleia-geral da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CPLP), que se realiza em Lisboa entre 14 e 16 de fevereiro.