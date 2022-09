Angola: Ativista "Luther King", detido há oito meses, pode ficar cego na cadeia

Sem data de julgamento prevista, "Luther King", detido em 12 de janeiro de 2022, tem graves problemas de visão, como relatou o seu advogado, Francisco Muteka, dando conta que já solicitou consultas externas, ao Hospital Prisão São Paulo, em Luanda, mas sem respostas.

Luther "tem problemas graves de visão e é uma situação que já se remeteu aos serviços penitenciários para que eventualmente possam dispensar o indivíduo a ter que efetuar consultas fora daquela unidade prisional”, explicou, em declarações à Lusa.

Segundo o advogado, apesar de a cadeia de São Paulo ser um hospital prisão, a mesma "não tem condições" para aferir situações de que padece o arguido Luther Campos, de 32 anos.

"Portanto, ele também não goza de boa saúde, do ponto de vista físico aparenta estar bem, mas do ponto de vista da sua visão e outras situações atinentes à saúde o "Luther King” requer cuidados especiais urgentes", apontou.

"O processo penal tem regras [...] e merecem ser sustentadas com provas e não especulações", sublinha advogado

"Convicção de que será absolvido"

"Luther King" é um conhecido ativista angolano, bastante interventivo nas redes sociais, onde partilhava vídeos da sua participação em manifestações contra as condições socioeconómicas do país.

O ativista é acusado de rebelião e resistência contra funcionário, sendo que, explicou o seu advogado, os outros cinco de que vinha sendo acusado "caíram por terra".

"Ficaram dois [crimes] e a defesa vai prosseguir com o mesmo caminho que é de mostrar ao tribunal que sobre as acusações que o Ministério Público (MP) quer defender em sede de julgamento nada tem que ver com o caráter e os atos que o arguido praticou", realçou.

"E, portanto, o processo penal tem regras, que são claras e objetivas e merecem ser sustentadas com provas e não especulações", observou Francisco Muteka.

A defesa "tem aqui a mesma convicção de que o arguido Luther Campos será absolvido pelo facto de a acusação não ter requisitos sustentáveis para que se possa levar à uma condenação”, assinalou.

O advogado acrescentou que ainda não há data para o início do julgamento, mas admitiu que "pode acontecer nos próximos dias".

"Tanaice Neutro" está detido desde 14 de janeiro de 2022 no Hospital Prisão São Paulo, em Luanda (imagem ilustrativa)

Sobre os relatados de alegados atentados à vida e envenenamento de Luther na cadeia, Muteka respondeu que a defesa não tem elementos sobre isso, mas admitiu que pelo facto de o seu cliente ser "bastante acutilante” e gozar de "enorme reputação social”, terá pesado na sua detenção.

Julgamento de "Tanaice Neutro" agendado

Entretanto o ativista Gilson Moreira da Silva, "Tanaece Neutro" detido há mais de oito meses, começa a ser julgado em 06 de outubro próximo, sob indícios dos crimes de "rebelião e resistência contra funcionário".

O advogado disse acreditar na absolvição do seu cliente, em sede de julgamento, porque a acusação do Ministério Público (MP) "é bastante ambígua".

O advogado afirmou que ambos os crimes de que vem acusado o ativista, estão previstos pelos artigos 329 e 342 do Código de Processo Penal (CPP) angolano, mas, observou, "não há provas bastantes que possam sustentar os indícios que constam dela".

O conhecido ativista foi detido após ter sido flagrado alegadamente a fazer um direto nas redes sociais, a partir do Hospital Prisão São Paulo, em que mostrava as condições em que estava detido o ativista Luther Campos, este detido dois dias antes.