Alerta vermelho: Ciclone Kenneth a caminho do norte de Moçambique

A intempérie "ameaça uma área onde a população não está acostumada a ciclones", refere o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) em comunicado.

Filipe Lúcio, diretor do escritório sobre o quadro Global para os Serviços Climáticos da Organização Meteorológica Mundial, afirmou que este evento "não se compara ao ciclone Idai", mas vai trazer ventos fortes.

Este deverá ser o terceiro ciclone a formar-se na zona norte do Canal de Moçambique, no oceano Índico, desde que há registos por satélite, de acordo com a agência de meteorologia francesa Meteo France citada pelo OCHA: os outros dois, Elinah em 1983 e Doloresse em 1996, não tocaram a costa africana.

A tempestade atual chegou à categoria de ciclone tropical na terça-feira (23.04) no oceano Índico, prevendo-se que atinja a costa de Cabo Delgado na quinta-feira (25.04) ao fim do dia.

Alerta vermelho em Cabo Delgado

As últimas previsões meteorológicas apontam para um agravamento da velocidade do vento e da intensidade da chuva, à medida que o ciclone avança sobre o mar. Durante a madrugada, poderá evoluir para um ciclone de categoria três (numa escala de um a cinco) com ventos entre 178 e 208 quilómetros por hora, de acordo com o prognóstico do Centro Comum de Investigação da União Europeia, divulgado pelo Programa Alimentar Mundial.

A mesma previsão aponta para a entrada em terra a partir das 18:00 locais de quinta-feira, baixando para categoria dois, ainda assim com grande potencial de destruição.

Depois de chegar ao continente, "espera-se que o ciclone enfraqueça rapidamente e que até se dissipe", mas há "alto risco de uma subida veloz dos caudais dos rios", causando cheias nalguns locais.

As autoridades moçambicanas emitiram um alerta vermelho para a província de Cabo Delgado, ordenando a evacuação de zonas de cheias e povoações costeiras, e o Ministério da Educação de Moçambique anunciou a interrupção das aulas na região até segunda-feira (29.04).

Voo Maputo-Pemba cancelado

As Linhas Aéreas de Moçambique cancelaram hoje a ligação Maputo-Pemba de quinta-feira devido à aproximação do ciclone Kenneth da província de Cabo Delgado. "Devido à passagem do ciclone Kenneth, o voo do percurso Maputo-Pemba referente ao dia 25 de abril foi cancelado", anunciou a companhia em comunicado.

Os passageiros afetados "estão a ser contactados e logo que a situação se normalizar serão transportados nos primeiros voos a serem realizados", acrescenta.

Esta é o segundo ciclone a atingir Moçambique em menos de dois meses, depois de o ciclone Idai, classificado como um dos desastres naturais mais graves de sempre no hemisfério sul, ter provocado 603 mortos e ter afetado 1,5 milhões de pessoas no centro do país em março.