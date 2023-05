Alemanha sob pressão para enviar caças para a Ucrânia?

A Alemanha diz não estar sob pressão para enviar caças para a Ucrânia. O país diz não possuir os caças F-16 que a Ucrânia pretende, mas garante continuar a apoiar a Ucrânia.

"No que nos diz respeito, não há exigências. Estamos concentrados e concentrados no que estamos a fazer. Isto é muito importante para a capacidade da Ucrânia de se defender".

Foram estas as palavras ditas pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, questionado sobre se a Alemanha participaria numa planeada "coligação internacional de caças". Após a cimeira do Conselho da Europa em Reiquiavique, na Islândia.

A Grã-Bretanha e a Holanda anunciaram na passada terça-feira os seus planos para uma "coligação internacional" que forneceria caças à Ucrânia.

O país em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, deverá receber caças F-16 e ser apoiada em termos de formação. A França também declarou recentemente a sua disponibilidade para ajudar a formar pilotos de caças ucranianos.

Cimeira do Conselho da Europa em Reiquiavique, na Islândia Foto: ANTHONY ANEX/KEYSTONE/picture alliance

Conselho da Europa unido para apoiar a Ucrânia

Apesar de parecer não fazer parte desta coligação aérea, Olaf Scholz garante que o conselho europeu está unido e totalmente preparado para continuar a apoiar a Ucrânia.

"Os 46 membros do Conselho da Europa estão unidos pelos valores fundamentais da coexistência pacífica na Europa, por uma coexistência baseada em regras, assente na força da lei e não na lei do mais forte. E deixamos claro: estamos firmemente ao lado da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia foi também um ataque à ordem de paz europeia, que o Conselho da Europa defende. Em resposta, o Conselho da Europa excluiu a Rússia deste círculo no ano passado".

Os líderes dos 46 países membros do Conselho da Europa decidiram criar um registo dos danos causados pela agressão da Russia na Ucrânia. Houve consenso sobre a necessidade do regime de Moscovo pagar compensações às vítimas e ajudar a reconstruir a nação após o fim do conflito.

Berlim quer menos propaganda russa e mais esforços da China To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"A fim de documentar os terríveis danos causados pela guerra na Ucrânia, o Conselho da Europa está a criar um registo de danos, dando assim um contributo significativo para os esforços internacionais no sentido de responsabilizar a Rússia pelas consequências das suas ações brutais."

Além disso, Scholz afirmou que a Alemanha pretende apoiar mais financeiramente o Conselho da Europa e anunciou o pagamento de dez milhões de euros para além da contribuição obrigatória da Alemanha.

"O Conselho da Europa só pode cumprir todas estas tarefas fundamentais se lhe fornecermos os recursos financeiros necessários. Isto também é verdade. A Alemanha irá, por isso, disponibilizar ao Conselho da Europa 10 milhões de euros em contribuições voluntárias, para além da sua contribuição obrigatória, para o trabalho nestes importantes domínios."

Decisões tomadas e anunciadas naquela que foi a quarta cimeira do Conselho da Europa, entidade criada a seguir à Segunda Guerra Mundial para proteger o Estado de Direito, os valores democráticos e os direitos humanos. As reuniões anteriores ocorreram em 1993, 1997 e em 2005.

O que disseram os ministros da Defesa

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, disse na quarta-feira que qualquer decisão de enviar caças F-16 para a Ucrânia seria "da responsabilidade da Casa Branca", após uma reunião com o seu homólogo britânico Ben Wallace.

Os F-16 fabricados nos EUA estão no topo da lista de desejos de Kiev devido ao seu poder destrutivo, à sua relação custo-eficácia e à sua versatilidade. Os militares ucranianos afirmam que seriam quatro ou cinco vezes mais eficazes do que os seus actuais jactos da era soviética.

Pistorius disse que o fornecimento dos aviões tem de ser liderado pelos EUA. "Depende da Casa Branca decidir se os aviões de combate F-16 podem ser entregues".

Alemanha, que não possui os caças F-16 que a Ucrânia pretende Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

Os caças F-16 que a Ucrânia pretende

A Alemanha, que não possui os caças F-16 que a Ucrânia pretende, não pode contribuir para a coligação porque não dispõe das capacidades necessárias.

"Não podemos desempenhar um papel activo numa aliança deste tipo, numa coligação deste tipo, porque não temos nem as capacidades de formação, nem as competências, nem os aviões", disse Pistorius.

A Grã-Bretanha disse que está a trabalhar com a Holanda para criar uma "coligação de jactos" internacional para ajudar a Ucrânia a obter aviões de guerra F-16.

No entanto, Wallace salientou que a Grã-Bretanha também não tem F-16 e sublinhou que não está a planear enviar nada da sua frota de Typhoon - também apontada como uma opção possível.

"Cabe à Casa Branca decidir se quer libertar essa tecnologia", disse Wallace, mas acrescentou que Londres apoiaria de todas as formas possíveis qualquer nação que quisesse fornecer a Kiev. "Não temos pilotos de F-16, mas podemos ajudar a canalização", disse.

"O que é realmente importante aqui é mostrar à Rússia que nós, enquanto nações, não temos qualquer objeção filosófica de princípio a fornecer à Ucrânia as capacidades de que necessita, dependendo do que se passa no campo de batalha", acrescentou.

A Ucrânia também está interessada em adquirir os caças Gripen da Suécia e ainda está a discutir que outros jatos poderiam satisfazer as suas necessidades.

Washington excluiu, por enquanto, o envio de F-16 para a Ucrânia e ainda não foram doados quaisquer jatos de conceção ocidental. A Polónia e a Eslováquia forneceram 27 MiG-29 para complementar a frota actual da Ucrânia.

Zelensky visita UE em busca de armas para combater a Rússia To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Que armas estão a Alemanha e o Reino Unido a fornecer?

O Reino Unido tem sido frequentemente o primeiro país a fornecer à Ucrânia novas capacidades antes de ofertas semelhantes dos seus aliados.

Na semana passada, o Reino Unido anunciou que estava a enviar mísseis de cruzeiro Storm Shadow lançados do ar, com um alcance muito superior ao das armas ocidentais enviadas anteriormente, para a Ucrânia. Anteriormente, os membros da NATO tinham-se mostrado relutantes em fornecer armas que pudessem atacar a grande distância das linhas russas.

O Reino Unido tem sido um dos maiores fornecedores de ajuda militar à Ucrânia, tendo fornecido 2,3 mil milhões de libras (2,65 mil milhões de euros, 2,9 mil milhões de dólares) no ano passado e prometendo um montante semelhante para 2023.

Inicialmente, a Alemanha foi lenta a prestar ajuda militar, com o Chanceler Olaf Scholz a hesitar em fornecer armas letais à Ucrânia, receando que isso colocasse a Alemanha em risco de ser arrastada para o conflito.

Desde então, Berlim tornou-se um dos principais fornecedores de armas à Ucrânia, aprovando a entrega de tanques de guerra modernos, como os seus próprios Leopard 1 e 2.

Também contribuiu com sofisticados sistemas antiaéreos necessários para evitar ataques de drones e mísseis.

O pacote mais recente, noticiado pela primeira vez pela revista semanal alemã Der Spiegel, inclui 30 tanques Leopard 1 A5, 20 veículos blindados de transporte de pessoal Marder e mais de 100 veículos de combate.

Também fornece 18 obuses autopropulsados, 200 drones de reconhecimento, quatro sistemas antiaéreos avançados IRIS-T SLM e outros equipamentos de defesa aérea.

Os últimos pacotes de ajuda chegaram no momento em que os comandantes militares ucranianos afirmaram que as suas tropas tinham reconquistado mais território às forças russas perto da cidade oriental de Bakhmut. A notícia veio também na sequência de especulações sobre uma contra-ofensiva mais alargada por parte de Kiev.