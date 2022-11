Alemanha retira tropas do Mali até maio de 2024

Os conflitos com a junta militar do Mali e a alegada chegada ao país de mercenários russos lançaram dúvidas sobre o futuro da missão alemã neste país da África Ocidental. O Governo decidiu retirar-se do país.

A Alemanha pretende começar a retirar as suas tropas do Mali no verão de 2023 e completar a retirada até maio de 2024, pondo fim ao seu envolvimento na missão das Nações Unidas no Mali (MINUSMA).

"O Governo alemão decidiu hoje propor ao Bundestag a última prorrogação do mandato da intervenção da Bundeswehr no Mali por um ano, em maio de 2023, para que esta intervenção termine de forma estruturada, após 10 anos", disse o porta-voz do executivo de Berlim, Steffen Hebestreit, em comunicado.

Esta prorrogação final "tem em conta as eleições no Mali, marcadas para fevereiro de 2024".

A decisão foi anunciada após uma reunião entre a Chancelaria, os ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, na qual participou o chanceler Olaf Scholz. E acontece numa altura em que o futuro da missão da ONU, que está em vigor desde 2013, é cada vez mais incerto.

Em poucos meses, seis países, entres eles o Reino Unido e a França, anunciaram que vão parar ou suspender a participação dos seus soldados na MINUSMA.

Tensão no governo

A decisão da retirada das tropas do país tem vindo a ser discutida há vários meses e causou tensões no seio da coligação governamental alemã, segundo vários meios de comunicação social.

Tanto a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, do partido social-democrata do chanceler, como o Exército, têm vindo a pressionar para uma retirada, argumentando que a junta militar do Mali está a impedir as tropas de levarem a cabo a sua missão. Mas a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, do Partido Verde, opôs-se à retirada, dizendo que a missão era necessária para proteger a população civil do país e que uma partida iria prejudicar a reputação internacional da Alemanha.

Berlim é um dos principais contribuintes para a missão com um contingente de até 1.400 soldados. A cidade de Gao, no leste do Mali, é o lar do principal campo do Exército alemão, que está principalmente envolvido em operações de reconhecimento.