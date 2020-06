Abatidos seis membros dos grupos armados em Cabo Delgado

Os seis indivíduos terão sido abatidos ao longo da estrada Nacional 380, no domingo (21.06), durante as operações de patrulha realizadas pelas Forças de Defesa e Segurança em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Na ocasião, segundo a fonte do Ministério da Defesa, as Forças de Defesa e Segurança encontraram na região uma vala comum com um número não divulgado de corpos e que se suspeita que sejam de insurgentes abatidos pelas forças governamentais em março, quando os grupos invadiram Mocímboa da Praia.

Durante a operação, foram recuperadas armas, munições e medicamentos em quantidades não especificadas, avançou a fonte.

A província de Cabo Delgado, onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.