A Taça das Nações Africanas teve um pouco de tudo

Muitos golos, um marroquino com dois cartões vermelhos, uma reviravolta surpreendente da anfitriã Costa do Marfim para vencer a final depois de duas derrotas na fase de grupos. Sete treinadores foram demitidos.

Segundo dados da AFP, por ordem alfabética, estes são alguns dos momentos mais dramáticos de um torneio de 24 nações considerado por muitos observadores como o mais emocionante desde que o evento se estreou em 1957, no Sudão, com apenas três equipas.

A seleção angolana, que chegou às quartas-de-final, foi uma revelação sob o comando do técnico Pedro Gonçalves, vencendo três partidas seguidas, depois de não ter conseguido mais de uma vitória consecutiva nas oito participações anteriores.

O técnico Djamel Belmadi, campeão da Copa do Mundo da FIFA, foi demitido após o fracasso da Argélia, que perdeu para a Mauritânia e foi eliminada na primeira fase pela seleção comandada por Riyad Mahrez.

A campeã Costa do Marfim começou a final com três jogadores na Arábia Saudita, dois em Inglaterra, Alemanha e Turquia, e um em França e Itália.

O treinador da República Democrática do Congo, Sebastien Desabre, estabeleceu como objetivo mínimo um lugar nos quartos de final e foi mais longe com uma equipa trabalhadora, bem liderada pelo defesa-central Chancel Mbemba.

As condições de jogo foram muito duras e obrigaram a pausas para beber água em cada parte dos jogos, muitos dos quais tiveram início sob um calor de 36 graus Celsius e muita humidade.

Angola fez a história na CAN Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

Troca de selecionadores

O antigo internacional Emerse Fae substituiu o treinador da Costa do Marfim, Jean-Louis Gasset, após a fase de grupos, sem nunca ter dirigido uma equipa sénior, e conduziu o país ao título.

A edição da Costa do Marfim atingiu um recorde de 119 golos num torneio CAN com 24 equipas, mais 17 do que no Egipto há cinco anos, com uma média de 2,28 por jogo.

O astro do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi perdeu um penálti na meia-final da CAN, quando o surpreendente Marrocos foi eliminado nas oitavas-de-final após uma derrota por 2 a 0 para a África do Sul.

Uma lesão no tendão a meio de um jogo da segunda jornada da fase de grupos contra o Gana obrigou o talismã egípcio Mohamed Salah a ficar de fora do torneio. Sem ele, os Faraós foram eliminados nos oitavos de final.

Um jato particular levou o guarda-redes do Manchester United Andre Onana para a CAN, mas o técnico de Camarões, Rigobert Song, não ficou impressionado com a sua chegada tardia e o utilizou apenas uma vez em quatro partidas.

Mohammed Kudus, estrela do West Ham, não conseguiu evitar a segunda campanha desastrosa consecutiva de Gana, cuja eliminação na primeira fase levou à demissão do ex-técnico da Premier League Chris Hughton.

Nsue é o melhor marcador

Fraca exibição do internacional senegalês nesta edição da CAN Foto: Gavin Barker/Sports Inc/empics/picture alliance

Ademola Lookman desempenhou um papel fundamental para que a Nigéria, vice-campeã mundial, chegasse à oitava final da AFCON, marcando dois golos contra os Camarões e o vencedor contra Angola nos jogos a eliminar.

Sadio Mané e Senegal fizeram uma defesa dececionante do título. Depois de uma campanha perfeita de três vitórias na fase de grupos, os senegaleses perderam o jogo dos oitavos de final nos penáltis para a Costa do Marfim.

Emilio Nsue, um jogador de 34 anos que atua na terceira divisão espanhola, marcou três golos contra a Guiné-Bissau, o primeiro em uma CAN desde o marroquino Soufiane Alloudi em 2008.

O atual Jogador Africano do Ano, Victor Osimhen, pode ter marcado apenas um gol pela Nigéria, vice-campeã mundial, mas o seu ritmo de trabalho sob um calor escaldante e a constante perseguição aos defensores foram muito elogiados.

Alguns jogadores da Premier League, como Yves Bissouma, do Mali, e Dango Ouattara, de Burkina Fasso, não tiveram o impacto esperado devido a doenças e lesões.

Apesar da humilhante derrota por 4-0 frente à Guiné Equatorial, os adeptos da Costa do Marfim fizeram fila a partir das 4h00 para comprar bilhetes para o jogo dos oitavos de final com o Senegal, em Yamoussoukro.

Dois cartões vermelhos

O marroquino Sofyan Amrabat recebeu dois cartões vermelhos contra a África do Sul - primeiro, depois de dois cartões amarelos e, na sequência de uma revisão do VAR, foi-lhe mostrado um vermelho direto por uma falta no último defesa.

A África do Sul, cuja equipa inicial incluía nove jogadores locais, superou as expectativas do treinador belga Hugo Broos ao terminar em terceiro lugar.

A antiga campeã Tunísia foi uma das maiores decepções, pois não conseguiu vencer e marcou apenas um golo, o que levou o técnico Jalel Kadri a se demitir após a eliminação na primeira fase.

Houve muitas reviravoltas, com sete das dez seleções africanas mais bem classificadas no ranking da FIFA - Marrocos, Senegal, Tunísia, Argélia, Egipto, Camarões e Burkina Faso - a não conseguirem chegar aos quartos de final.

CAN2023: Final inédita em Abidjan To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sete treinadores despedidos

Rui Vitória, do Egipto, foi um dos sete treinadores despedidos por maus resultados ou comentários controversos. Sob o comando do português, os faraós não conseguiram vencer nenhum dos quatro jogos da fase de grupos e da fase a eliminar.

O guarda-redes sul-africano Ronwen Williams quebrou os corações de Cabo Verde ao defender quatro dos seus cinco pontapés no desempate por grandes penalidades após um jogo sem golos nos quartos de final.

Vários jogadores da Costa do Marfim, entre eles Seko Fofana, Franck Kessie, Oumar Diakite e Sebastien Haller, por duas vezes, foram os protagonistas de uma recuperação incrível para vencer o torneio.

Lamine Camara, atual Jogador Jovem Africano do Ano, marcou um belo golo na vitória de 3 a 0 do Senegal sobre a Gâmbia, mas teve pouco impacto depois.

De volta à África do Sul depois de três fracassos consecutivos nas eliminatórias, a Zâmbia, treinada por Avram Grant, não conseguiu brilhar e dois pontos não foram suficientes para passar da primeira fase.