40 países pedem respeito por forças da ONU no Líbano

Ataques israelitas no Líbano feriram nos últimos três dias cinco capacetes azuis. Israel garantiu aos EUA, este domingo, que vai tentar "evitar prejudicar as tropas" da ONU.

Quarenta países que contribuem para Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL, na sigla inglesa) condenaram os ataques do exército israelita e apelaram ao respeito pela presença dos capacetes azuis na região.

"Apelamos às partes do conflito para que respeitem a presença da UNIFIL, que implica a obrigação de garantir a segurança e proteção do seu pessoal a todo o momento, para que possam continuar o seu mandato e o seu trabalho de mediação e apoio para a paz e estabilidade no Líbano e em toda a região", lê-se numa mensagem publicada, este sábado, pela Missão Permanente da Polónia nas Nações Unidas.

Israel tentará "evitar prejudicar as tropas" da ONU

Entretanto, num comunicado divulgado este domingo (13.10), o Governo israelita fez saber que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, garantiu ao seu homólogo norte-americano, Lloyd Austin, que Israel continuaria a tomar medidas para proteger as forças da ONU no sul do Líbano.

No entanto, alertou que "o Hezbollah opera e dispara nas proximidades das posições da UNIFIL usando missões de manutenção da paz como cobertura para as suas atividades".

Ministro da Defesa de Israel alertou que "o Hezbollah opera e dispara nas proximidades das posições da UNIFIL". Foto: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, expressou, este sábado, a sua "profunda preocupação" com relatos de ataques a posições de manutenção da paz da ONU no Líbano, bem como relatos da morte de dois soldados libaneses.

A UNIFIL acusou, esta semana, o exército israelita de disparar "deliberadamente" contra as suas posições. E elevou ontem para cinco o número de capacetes azuis feridos em ataques atribuídos a Israel.

Apesar dos incidentes, a UNIFIL recusou retirar-se do sul do Líbano, como solicitado pelo exército israelita.

As forças de manutenção da paz estão no Líbano de acordo com a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra de 2006 entre o Líbano e Israel.

Há mais de duas semanas, o exército israelita lançou uma ofensiva com uma campanha de bombardeamentos sem tréguas contra o sul do Líbano e os subúrbios a sul de Beirute.

O conflito agravou-se em 01 de outubro com a invasão terrestre do exército israelita no sul do Líbano - onde mantém atualmente quatro divisões -, acompanhada por uma intensificação dos bombardeamentos israelitas, que já provocaram mais de 2.200 mortos e 10.000 feridos, a maioria no mês de outubro.