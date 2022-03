África continua esquecida nos Óscares de Hollywood

Cinema: Os Óscares mais "afro" de sempre

"BlacKkKlansman": Melhor Argumento Adaptado

"BlacKkKlansman" é outro filme premiado baseado numa história real sobre o racismo nos EUA. Em 1978, Ron Stallworth (John David Washington), um polícia negro do Colorado, conseguiu infiltrar-se na organização racista Ku Klux Klan. Ele comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas. E quando precisava estar fisicamente presente enviava outro polícia branco no seu lugar.