AfD. Ważny polityk polskiego pochodzenia opuszcza partię

Informację jako pierwszy podał szwajcarski dziennik „Neue Zürcher Zeitung” (NZZ). 72-letni polityk powiedział gazecie, że AfD coraz bardziej oddala się od jego politycznych przekonań. Zbyt wiele wartości i przekonań założycieli partii "zostało zmiękczonych" a nawet zmienionych w przeciwieństwo. Jak zaznaczył Pazderski, Niemcy wciąż potrzebują „alternatywy dla starych partii”. AfD „niestety nie zdołała przejąć tej roli”, dodał.

Pazderski pochodzi z Pirmasens w Nadrenii-Palatynacie (zachodnie Niemcy). Jego ojcem był Polak wywieziony w czasie III Rzeszy na roboty przymusowe do Niemiec, matka Niemką. Pazderski jest emerytowanym pułkownikiem Bundeswehry. Służył m.in. w sztabach NATO w USA i Portugalii.

W latach 2016-2020 był przewodniczącym berlińskiej AfD, a do 2021 r. także posłem do berlińskiej Izby Deputowanych (parlamentu miasta-landu Berlina) i przewodniczącym klubu parlamentarnego. Od 2017 do 2019 był również jednym z trzech zastępców przewodniczących federalnych AfD. Polskie pochodzenie Pazderskiego było przytaczane przez polityków AfD w wywiadach jako rzekomy dowód na to, że partia ta jest przyjazna Polsce i Polakom.

(DPA/du)

