Berlin – stolica, największe miasto Niemiec a jednocześnie jeden z 16 krajów związkowych.

Miasto zajmuje powierzchnię ok. 900 km² i zamieszkuje go 3,5 mln mieszkańców. Siedziba najważniejszych urzędów w państwie. Berlin jest jedną z ważniejszych w Europie metropolii, ośrodkiem naukowym, kulturalnym i artystycznym. Był podzielonym miastem od 1945 do 1989 roku.