Partia AfD została założona w 2013 roku. Początkowo uważano ją za eurosceptyczną, antyislamską i ksenofobiczną pertię.

Podczas wyborów do PE w 2014 r. AfD zdobyła po raz pierwszy mandaty ponadregionalne. Od 2014 r. weszła do tymczasem już 14 parlamentów krajowych w RFN. W wyborach do Bundestagu w 2017 była trzecią siłą polityczną i jest obecnie największym klubem parlamentarnym wśród partii opozycyjnych.