Izrael prijeti Iranu u slučaju odmazde za smrt Nasrallaha

Nakon ubojstva šefa Hezbollaha Hassana Nasrallaha, izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je Iran: "Moja poruka režimu ajatolaha: tko god nas napadne, mi ćemo ga napasti", rekao je obraćajući se vodstvu u Teheranu. "Ne postoji mjesto u Iranu ili na Bliskom istoku koje duga ruka Izraela ne može dosegnuti", upozorio je.

Nasrallahova smrt čini oslobađanje talaca vjerojatnijim?

Njegova je zemlja na povijesnoj prekretnici, rekao je šef izraelske vlade. Ciljano ubojstvo Nasrallaha opisao je kao “obračun s masovnim ubojicom”. "On nije bio bilo kakav terorist, već terorist par excellence", rekao je Netanyahu. Vođa Hezbollaha je kriv za ubojstvo nebrojenih Izraelaca, stotina Amerikanaca i desetaka Francuza. Njegovo ubojstvo bilo je nužan korak za promjenu odnosa snaga na Bliskom istoku.

Netanyahu također tvrdi da je Hamas sada spremniji osloboditi taoce otete iz Izraela. Što više vođa Hamasa Jihia al-Sinwar osjeća da mu Hezbollah ne može priteći u pomoć, "to su veće šanse da naši taoci budu vraćeni", rekao je Netanyahu.

Izrael nastavlja s napadima

Istovremeno je izraelska vojska potvrdila da su zračne snage ponovno bombardirale položaje milicije Hezbollaha u Libanonu. Kako je jutros objavila vojska, zračne snage su u proteklih nekoliko sati napale desetke ciljeva u susjednoj zemlji na sjeveru. To uključuje lansirne rampe koje su bile usmjerene na izraelski teritorij, skladišta oružja i drugu "terorističku infrastrukturu" proiranske šijitske milicije.

Nedvosmislene riječi Netanjahua: Izrael moše svuda napasti Foto: DW

S druge strane se nastavljaju i napadi Hezbollaha na izraelski teritorioj. Prema izraelskim navodima, oko osam raketa ispaljenih iz Libanona jutros je pogodilo područje grada Tiberije na sjeveru Izraela. Projektili su pali na "otvorena područja", rečeno je. Ozlijeđenih nije bilo.

Od početka rata u Gazi prije gotovo godinu dana, Hezbollah gotovo svaki dan granatira ciljeve u sjevernom Izraelu. Prema vlastitim izjavama, želi podržati Hamas u Pojasu Gaze u borbi protiv Izraela i postići prekid vatre u ratu u Gazi. Nedavno je Izrael masovno proširio svoje napade na položaje terorističke organizacije Hezbolah. Sinoć su izraelski zrakoplovi izveli brojne napade na položaje proiranske milicije. Pritom su naopadnute stotine položaja milicija diljem Libanona.

Biden: “Čin pravdnosti”

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je Nasrallahovo ubojstvo "činom pravednosti" za žrtve njegove desetljećima duge vladavine terora. Osim toga je u izjavi nakon ubojstva šefa Hezbollaha naglasio da SAD i nadalje podržava pravo Izraela na samoobranu od Hezbollaha i drugih terorističkih skupina koje podupire Iran.

Međutim, dodao je američki predsjednik, cilj SAD-a ostaje deeskalacija sukoba u Pojasu Gaze i Libanonu putem diplomacije. Iz sigurnosnih razloga američka vlada naredila je odlazak rodbine svojih diplomata u Libanon. Razlog je nepredvidiva situacija u Bejrutu, rečeno je.

Bearbock: "Izuzetno opasna situacija"

Savezna ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock izrazila je zabrinutost za sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku, ali i konkretno za sigurnost Izraela. "Situacija je izuzetno opasna", rekla je političarka Zelenih. Po njenoj proicjeni povećan je rizik da cijela regija još više klizne u "apsolutnu spiralu nasilja".

Ministar obrane Gallant i glavni komandant vojske Halevi: Izraelska vojska planira daljnje napade na položaje Hezbollaha Foto: Israel's Ministry of Defense/Xinhua News Agency/picture alliance

Zato je Njemačka na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, zajedno sa SAD-om, Francuskom i nekoliko arapskih država, pozvala na 21-dnevni prekid vatre kako ne bi došlo do daljnje eskalacije. No, sada se dogodilo suprotno. "Postoji ozbiljna mogućnost destabilizacije cijelog Libanona, a to ni na koji način nije u interesu sigurnosti Izraela." U načelu, pravo Izraela na samoobranu vrijedi i dalje, rekla je Baerbock, a to znači da je dopušteno napadati terorističke ciljeve. Ali vojna logika se ne poklapa uvijek sa sigurnosnom logikom, naglasila je njemačka ministrica vanjskih poslova.

Iran prijeti Izraelu i traži sjednicu Vijeća sigurnost

Iran je zaštitnik i najvažniji saveznik šijitske milicije Hezbolah. Vrhovni vjerski vođa ajatolah Ali Khamenei proglasio je petodnevnu nacionalnu žalost nakon pogibije Nasrallaha u predgrađu Bejruta.

A iranski potpredsjednik Mohammad Reza Aref već je izjavio da će "nepravedno krvoproliće" dovesti do "uništenja" Izraela. Njegova zemlja će ostati lojalna “islamskom otporu”. Osim toga je iranski predsjednik Masoud Peseshkian optužio SAD za umiješanost u ubojstvo Nasrallaha, ne navodeći pritom nikakve dokaze.

S druge strane Iran poziva na hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskih akcija u Libanonu i cijeloj regiji. "Islamska Republika Iran snažno upozorava od napada na njena diplomatska predstavništva ili predstavnike" i naglašava da "neće tolerirati ponavljanje takve agresije", napisao je iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeid Iravani u pismu 15-članom tijelu nakon što je Izrael ubio vođu Hezbollaha Sajjeda Hassana Nasrallaha. "Iran neće oklijevati koristiti svoja inherentna prava prema međunarodnom pravu."

Nastavljaju se izraelski napadi na položaje Hezbollaha u Libanonu Foto: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Čeka li Hezbollah zapovijedi iz Teherana?

Bez vođe i nakon likvidacije gotovo cijele više komandne razine, nejasno je tko bi u Hezbollahu sada mogao zapovijedati, uključujući i u slučaju daljnjih napada na Izrael. Procjenjuje se da će sada Hezbollah vjerojatno čekati upute iz Irana.

Među žrtvama zračnog napada u petak bio je i iranski brigadni general Abbas Nilforushan, zamjenik zapovjednika za operacije Revolucionarne garde.

Nejasno je hoće li Iran sada priskočiti u pomoć Hezbollahu. Nova iranska vlada pod predsjednikom Peseschkianom bori se s teškom gospodarskom krizom i teži približavanju Zapadu.