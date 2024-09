Libanon: Koliko je Hezbolah jak nakon izraelskih napada?

"Ratna situacija": ovako je visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove Josep Borrell početkom tjedna opisao situaciju u južnom Libanonu. Tom opažanju je prethodilo nekoliko valova snažnih zračnih udara Izraela. Oni su prvenstveno bili usmjereni na ciljeve na jugu i u dolini Bekaa, koji se smatraju središtima Hezbolaha. No pogođena su i druga područja zemlje. Izraelska vojska (IDF) objavila je na platformi X da je napala 300 ciljeva Hezbolaha.

Prema navodima Ministarstva zdravstva u Libanonu, u napadima je poginulo 500 osoba, uključujući oko 60 žena i 40 djece. Više od 1.600 ljudi je ozlijeđeno. Deseci tisuća ljudi bili su i jesu u bijegu i traže zaštitu u glavnom gradu Bejrutu. Izraelska vojska prethodno je zatražila od stanovnika juga da napuste to područje iz sigurnosnih razloga.

Nasuprot tome, Hezbolah nastavlja granatirati izraelski teritorij. Tijekom vikenda na meti su se našli i gradovi dalje od granice, poput Nazareta i Haife. Izraelska protuzračna obrana uspjela je presresti većinu raketa.

Vojni neuspjesi za Hezbolah

Izrael je očigledno teško oslabio Hezbolah. Organizacija je "značajno oslabljena", prenosi CNN izjave američkih predstavnika u Washingtonu. Novinar iz Bejruta Ronnie Chatah, voditelj podcasta "The Beirut Banyan", dolazi do slične procjene. Ponovno naoružavanje Hezbolaha posljednjih godina vjerojatno je u većoj mjeri neutralizirano. "To se odnosi na Hezbolahovu tajnu službu i vojnu obavještajnu službu, kao i na njegove vojne sposobnosti, da ne spominjemo komunikacijski sustav koji radi preko mreže dojavljivača", rekao je Chatah za DW.

Kako je točno i u čemu oslabljen Hezbolah trenutno se ne može precizno reći, navodi izraelski dnevnik "Jerusalem Post". Ovaj medij raspravlja o nekoliko mogućnosti: Hezbolah je ili izgubio neke od svojih raketnih bacača ili ih trenutačno ne može koordinirati zbog gubitaka koje je pretrpio ili jednostavno još nije otkrio sve svoje mogućnosti lansiranja. Još uvijek je u posjedu velikog raketnog arsenala. Ali to ne znači automatski da njihove rakete imaju isti kapacitet gađanja. "Do sada se, međutim, čini da je njihova sposobnost lansiranja smanjena djelovanjem Izraelskih obrambenih snaga (IDF)."

Tisuće ljudi su u bijegu prema sjeveru Libanona Foto: FADEL ITANI/AFP

„Gubitak elektroničke komunikacije izazvan masovnom eksplozijama uređaja za komunikaciju, pagera i voki-tokija prošlog tjedna također je vjerojatno snažno utjecao na Hezbolah", kaže Bente Scheller, voditeljica odjela za Bliski istok i Afriku u Zakladi Heinricha Bölla. "Također je izgubio zapovjednike i milicije koje ne može tako lako zamijeniti. Sve ovo slabi Hezbolah."

Izraelski napadi stvaraju društvenu koheziju

U medijima povezanim s Hezbolahom objavljuju se snažne potpore organizaciji i njezinim akcijama. U drugim medijima, pak, oštro se kritizira šefa Hezbolaha Hassana Nasralaha. U komentaru prošle nedjelje, libanonske novine "An-Nahar" optužile su Nasralaha da je značajno oslabio libanonsko društvo. Zbog toga, kako se nadalje navodi, Hezbollah se ne bi trebao čuditi kada dijelovi libanonskog društva pozdravljaju što su u napadima pogođene njihove milicije. Nasralah bi trebao preispitati svoju odluku o pokretanju rata, nastavlja se u članku na arapskom jeziku. Jer Libanonci su već platili visoku cijenu za ovaj rat, zaključuje se.

Izrael uspijeva presresti većinu Hezbolahovih raketnih napada svojim .zaštitnim sustavom "Čelična kupola" Foto: Baz Ratner/AP/picture alliance

„Hezbolah posjeduje snažnu bazu u Libanonu koja vjeruje da je njegova borba ispravna i pravedna", kaže Ronnie Chatah. "Ali ne mislim da se ta potpora u posljednje vrijeme povećala. No neće se ni smanjiti. Međutim, vjerojatno je jaka i sućut za poginule civile. A moguće je da u takvim relativno nejasnim situacijama se javlja i osjećaj solidarnosti."

Bente Scheller kaže da su mnogi Libanonci prošlotjedne detonacije pagera doživjeli kao napad na cjelokupno stanovništvo. Prisutan je visok stupanj sućuti prema stradalim civilima. "I naravno, ovaj osjećaj otežava političko rješenje. Izrael je postigao svoj primarni cilj smanjenja Hezbolahove vojne učinkovitosti. Ali ostaje otvorenim što će se sljedeće dogoditi i kako će se na kraju postići pregovori koji će u konačnici biti vrlo važni i za sigurnost Izraela."

Poruke vođe Hezbolaza Hasana Nasrallaha mnogi Libanonci ne podržavaju Foto: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

Špekulacije o podršci Irana

U međuvremenu, pan-arapski dnevnik "Ashark al-Avsat" javlja da dijelovi libanonskog društva imaju dojam da se Iran sve više distancira od Hezbolaha. "Libanonski narod osjeća da Hezbolah, koji se nekoć hvalio da ga podržava Iran, sada vodi borbu sam", citirao je list Faresa Souaida, bivšeg člana libanonskog parlamenta i poznatog kritičara Hezbolaha.

"Kao da je prepušten svojoj sudbini dok Iran rješava svoje probleme sa Zapadom", kaže Fares, aludirajući na nove nuklearne pregovore koji su očito neizbježni između Zapada i Irana. Ovo je možda propaganda, ali pokazuje kolika je borba za istinu u Libanonu.

Barem u ovom trenutku Hezbolah nije pretjerano ušutkan i impresioniran izraelskim napadima, piše Jerusalem Post: "Nema sumnje da Hezbolah želi uzvratiti udarac."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.